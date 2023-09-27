Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Adıyaman'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Adıyaman merkez Sakarya Caddesi'nde 16 yaşındaki Erdem Çatlı idaresindeki motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Çatlı ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Burada tedavi altına alınan Erdem Çatlı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çatlı'nın cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)