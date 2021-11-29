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    Adıyaman'da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

    Bir iş yerinde para meselesi nedeniyle çıkan kavganın ardından olay yerindeki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgada, park halindeki 3 araç da zarar gördü.
    • DHA
    • 29.11.2021 - 18:09
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    Adıyaman'da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

    Öğleden sonra Adıyaman'daki Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan bir iş yerinde para meselesi yüzünden Gökhan T. ve Abdullah T. ile Mehmet U. ve Kadir U. arasında tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen ve iş yeri dışında devam eden tartışmada taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı.

    4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    3 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

    Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, park halindeki 3 otomobilin de zarar gördüğü kavgayla ilgili bilgi aldı.

    Adıyaman da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #1

    Adıyaman da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #2

    Adıyaman da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #3

    Adıyaman da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #4

    Adıyaman da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #5

    Adıyaman da para yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı #6

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