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İHA

Adıyaman merkeze yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Ali Dağı’na arkadaşlarıyla beraber gelen Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, havalandığı esnada rüzgarında etkisiyle paraşütüyle beraber uçurumdan yuvarlanmaya başladı.

Yaşanan paraşüt kazasında ağır yaralanan Kartalmış için olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ve UMKE sevk edildi.

ZORLUKLA ÇIKARILAN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ekipler, uçurumda ağır yaralı olarak bulunan Kartalmış’ı bulunduğu yerden çıkartmak için yoğun çaba sarf etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan Kartalmış, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAMA TUTUNAMADI

Burada tedavi altına alınan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mahir Kartalmış, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kartalmış’ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan Kartalmış’ın Şanlıurfa’da bulunan özel bir hastanede görevli olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.