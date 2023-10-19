Adıyaman'da polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçan su tankeri kaza yaptı Polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayan ve kaçarken önüne çıkan araçlara çarpan su tankeri, bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Tankerdeki şahıslar, kaza sonrası aracı bırakarak kayıplara karıştı.

İHA Adıyaman'da Yavuz Selim Mahallesi'nde adliye yakınlarında su tankerinden şüphelenen polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Yavuz Selim Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Yeni Sanayi Mahallesi'nde yaşanan kovalamaca sırasında su tankeri park halindeki ve seyir halindeki araçla da çarptı. Bahçe duvarına çarptı Maddi hasarlı kazalara neden olan su tankeri, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bir sitenin bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza sonrası 2 kişi aracı bırakarak kaçtı. Tanker çekiciyle kaldırıldı Kaçan 2 şahsın yakalanması için çalışma başlatılırken, su tankeri ise kaza yaptığı yerden çekiciyle kaldırıldı. Soruşturma sürüyor Olayla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)