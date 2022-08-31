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    Adıyaman'da seyir halinde ilerleyen motorsiklet alev aldı

    Sümer Meydanı'nda seyir halinde ilerleyen bir motosiklet bir anda yanmaya başladı. Motosikletteki yangının elektrik tesisatından çıktığı öne sürüldü.
    • 31.08.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 14:43
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    Adıyaman'da seyir halinde ilerleyen motorsiklet alev aldı

    Adıyaman Sümer Meydanı yakınlarında seyir halinde olan bir motosikletin alev alması paniğe sebep oldu.

    Yanan motorsikleti durdurmayı başaran sürücü, çevreden yardım istedi.

    Olay yerine koşan vatandaş, yangın tüpleriyle alevleri söndürdü.

    Can kaybı olmadı

    İHA'nın haberine göre; yangının, motosikletin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edildi.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken motosiklette maddi hasar meydana geldi.

    Adıyaman da seyir halinde ilerleyen motorsiklet alev aldı #1


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