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Adıyaman'da seyir halindeki araçtan alevler yükseldi

Adıyaman'da seyir halindeki araçtan alevler yükseldi Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.