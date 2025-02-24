Adıyaman'da seyir halindeki araçtan alevler yükseldi

İHA
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Kahta-Diyarbakır karayolu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında meydana gelen olayda yürekler ağızlara geldi.
Olayda, H.A. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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