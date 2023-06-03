Adıyaman'da sokak köpeği saldırdığı iki kişiyi yaraladı Kentte iş dönüşü yolda yürüyen iki genç adam, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Vedat P. ve Sinan Y. hastaneye kaldırıldı.

İHA

Sokak köpekleri dehşet saçmaya devam ediyor.

Ağır yaralanmalara neden olan saldırılar çoğu zaman ölümle de sonuçlanıyor.

Çocuklar için de büyük bir tehlike teşkil eden başıboş köpek sorununun sonu gelmek bilmiyor.

Bu kez olayın adresi Adıyaman.

İki adama saldırdı

Olay, Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Vedat P. ve Sinan Y., iş dönü sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç adamlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumları iyi

Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan şahısların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.