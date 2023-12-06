Adıyaman'da sokak köpeği saldırısına uğrayan adam yaralandı

İHA
Başıboş sokak köpekleri halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.
Son olarak Adıyaman'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında yolda yürüyen Mehmet Akkanat’a, sokak köpeği saldırdı.
Yardımına çevredeki vatandaşlar koştu
Bacağından yaralanan Mehmet Akkanat’ın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Vatandaşlar tarafından kurtarılan Mehmet Akkanat, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Belediyeden şikayetçi olacak
Öte yandan Mehmet Akkanat’ın, sokak köpeklerinden dolayı Besni Belediyesi'nden şikayetçi olacağı öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış