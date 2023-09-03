Adıyaman'da suya giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu

İHA
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Cendere Köprüsü yakınlarında ailesiyle birlikte Cendere Köprüsü’ne piknik yapmaya giden 8 yaşındaki Onur Narci, serinlemek için Kahta Çayı'na girdi.
Kısa bir süre içinde gözden kaybolan Onur Narci, çevredekilerin yardımıyla hemen suyun dışına çıkarıldı.
Ekipler sevk edildi
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Narci, yaklaşık yarım saat süren kalp masajından sonra sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kurtarılamadı
Talihsiz çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatıldı
Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.