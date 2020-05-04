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    Adıyaman'da tartıştığı kardeşini tüfekle vurdu

    Tartışma sırasında ağabeyi Mehmet Ölmez tarafından vurulan Sadi Ölmez hastaneye kaldırılırken, kardeşini vuran zanlı gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.05.2020 - 21:51
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    Adıyaman'da tartıştığı kardeşini tüfekle vurdu

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde, aralarında daha önceden husumet bulunan Mehmet ve kardeşi Sadi Ölmez arasında tartışma yaşandı.

    KARDEŞİNİ TÜFEKLE YARALADI

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ölmez, yanında bulunan tüfek ile kardeşi Sadi Ölmez'e ateş etti.

    Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan Sadi Ölmez, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

    Sadi Ölmez, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kardeşini yaralayan Mehmet Ölmez ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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