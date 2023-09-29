Adıyaman'da terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bir kişi gözaltına alındı

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, terör örgütü PKK'ya üye olduğu iddiasıyla İ.A'yı gözaltına aldı.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)