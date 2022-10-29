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    Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan motosiklette 2 kişi yaralandı

    Kahta ilçesinde ilerlerken kontrolden çıkan motosiklet, şarampola yuvarlandı. Motosiklette bulunan 2 kişiden 1'inin durumu ağır
    • 29.10.2022 - 10:21
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    Adıyaman'da uçuruma yuvarlanan motosiklette 2 kişi yaralandı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dehşet bir kaza yaşandı.

    Kahta’ya 3 kilometre mesafedeki Atatürk Barajı yolunda ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen ve plakası olmayan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    2 kişi yaralandı

    Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Umut Dolaş (18) ile Abdullah Süt (17) yaralandı.

    Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bir yaralının durumu ağır

    Burada tedavi altına alınan ve durumu ağır olduğu ifade edilen Abdullah Süt, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Adıyaman da uçuruma yuvarlanan motosiklette 2 kişi yaralandı #1

    Adıyaman da uçuruma yuvarlanan motosiklette 2 kişi yaralandı #2

    Adıyaman da uçuruma yuvarlanan motosiklette 2 kişi yaralandı #3

    Adıyaman da uçuruma yuvarlanan motosiklette 2 kişi yaralandı #4


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