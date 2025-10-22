Abone ol: Google News

Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gölbaşı ilçesinde, jandarma tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldüğü öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 13:11
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölbaşı ilçesinde 6 ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Hassas burunlu köpek Dalak'ın da kullanıldığı aramalarda; 51 gram kubar esrar, 5 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin, 14 kök kenevir bitkisi, 1 hassas terazi, 21 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 328 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 3 av tüfeği, 44 kurusıkı tabanca mermisi, 1 muşta ve 2 kama ele geçirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

10 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ile 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

