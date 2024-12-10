Adıyaman'da yalnız yaşayan adam konteynerde ölü bulundu
İHA

Adıyaman'da merkez Örenli mevkiindeki K-6 Konteyner Kent'te yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar'dan haber alamayan yakınları adrese geldi.

Konteyner camını açınca Yeninarcılar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti.

Yapılan incelemelerin ardından Yeninarcılar'ın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor