Adıyaman'da yanan klima motoru paniğe neden oldu

İHA
Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 525 Sokak içerisinde 3 katlı bir binanın 1.katındaki daireye ait evin klima motorunda yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altın alınarak söndürüldü.
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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