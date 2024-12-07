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Adıyaman'da yanan klima motoru paniğe neden oldu

Adıyaman'da yanan klima motoru paniğe neden oldu Kent merkezinde bir evin klima motorunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.