Adıyaman'da, yengesini ve oğlunu öldürdü

Tartıştığı yengesi Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ı boğazından bıçaklayan, bipolar hastası Zeynep Delibaş gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde, bipolar hastalığı olan ve tedavi gören Zeynep Delibaş ile yengesi Sultan Delibaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

YENGESİNİ VE KENDİ OĞLUNU BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Zeynep Delibaş, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan Delibaş ve kendi oğlu Ali Delibaş'ın boğazını kesti.

Zeynep Delibaş olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.





KURTARILAMADILAR

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Sultan ve Ali Delibaş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Sultan Delibaş ve 7 yaşındaki Ali Delibaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUNUN DURUMUNU SORDU

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep Delibaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Zeynep Delibaş'ı sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen kadın, polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

Zeynep D., daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



