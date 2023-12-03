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Adıyaman'daki depremzedenin yaşadığı çadırdan eşyalar çalındı

Adıyaman'daki depremzedenin yaşadığı çadırdan eşyalar çalındı Depremden dolayı evi yıkılan aile, sokak arasında kurulan çadırda yaşamaya başladı. Bu çadırı gözüne kestiren bir şahıs, içeriden ev eşyalarını alıp kayıplara karıştı.