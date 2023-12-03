Adıyaman'daki depremzedenin yaşadığı çadırdan eşyalar çalındı

İHA
Adıyaman'da akılalmaz bir olay yaşandı.
Depremden dolayı evi yıkılan çadırda yaşayan Mahmut G. Merkez Mimar Sinan Mahallesi Menderes İlkokulu arka sokağındaki çadırda yaşamaya başladı.
Çadırdan eşya çaldı
Mahmut G’ye ait çadırı gözüne kestiren bir şahıs, çadır içerisinde yer alan bir çok ev eşyasını çaldı.
Bir süre sonra hırsızlık olayının yaşandığını fark eden Mahmut G., durumu polis ekiplerine bildirdi.
O anlar kamerada
Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Öte yandan hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın olay yerinden kaçma anları ise kameralara yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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