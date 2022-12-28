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    Adıyaman'daki işçi asansör boşluğuna düştü

    Gölbaşı ilçesindeki inşaatta çalışan Ömer K., asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
    • 28.12.2022 - 17:36
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    Adıyaman'daki işçi asansör boşluğuna düştü

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde panik anları yaşandı.

    Hürriyet Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan inşaatın asansör boşluğuna Ömer K., isimli işçi düştü.

    Tedavi altına alındı

    Boşluğa düşerek yaralanan Ömer K.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleşti.

    İşçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Adıyaman daki işçi asansör boşluğuna düştü #1


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