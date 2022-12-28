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- Adıyaman'daki işçi asansör boşluğuna düştü
Adıyaman'daki işçi asansör boşluğuna düştü
Gölbaşı ilçesindeki inşaatta çalışan Ömer K., asansör boşluğuna düşerek yaralandı.
- 28.12.2022 - 17:36
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde panik anları yaşandı.
Hürriyet Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde bulunan inşaatın asansör boşluğuna Ömer K., isimli işçi düştü.
Tedavi altına alındı
Boşluğa düşerek yaralanan Ömer K.'ye olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahale gerçekleşti.
İşçi, yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.