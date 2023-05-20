İHA

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Adıyaman’da binlerce bina yıkıldı.

Deprem sonrası ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı evlerde çok sayıda hırsızlık olayları yaşandı.

Ağır hasar alan binadaki iş yeri defalarca soyulan Faruk Yaldız, hırsızlara güvenlik uyarısında bulundu.

Faruk Yaldız, şu ifadeleri kullandı:

Yaldız, hırsızlara yaptığı uyarı yazılarını bina içerisine ve önüne koydu.

Ağır hasarlı binanın alt kısmında bulunan iş yerinden belirli aralıklarla iş yeri malzemelerinin çalındığını belirten Faruk Yaldız, şunları söyledi:

Bizler depremde insanları canlı kurtarmanın peşine düşmüşken hırsızlar ise kendi işinin peşine düştü. İş yerimizde ne var ne yok hepsini çaldılar. Her geldiğimde bir şeyler çalınmıştı. Bu olaylara karşı dayanamadım, iş yeri içerisine ve dışına levhalar astım. Bu şekilde hırsızları uyarmak istedim. İş yerinde terazi, doğalgaz saati, elektrik kablo tesisatımız komple çalındı, büro ofis mobilyalarımızın hepsi çalındı. Kameralarımız çalındı, masa sandalyemiz çalındı, buzdolabı ve ocağımız çalındı. Bize yarayacak bir şey kalmadı.