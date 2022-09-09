Adnan Oktar suç örgütü mensubu kadın yaşadıklarını anlattı

Örgüt bünyesinde 30 yıl boyunca hizmet veren şahıslardan biri olan Müge Ö., "Onlarca sene bu lüks hayatı bizi sömürerek yaşadı. Güzellikleri, zaaflarını kullandı" dedi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor…

Bu kapsamda istinaf tarafından silahlı suç örgütüne yönelik hükmün bozulmasıyla 72'si tutuklu 215 sanık yeniden yargılandı.

Duruşmanın 4'üncü gününde, etkin pişmanlık hükmünden yararlanan sanık Müge Ö., 30 yıl boyunca yaşadıklarını anlattı.

Dava kapsamında 17 ay hapis yattı

Örgüte ilk girenlerden olduğunu ve "bacı" grubunda yer aldığını belirten sanık, gruptaki herkesin ailesinin doktor, avukat gibi meslek sahibi olduklarını belirtti.

Öte yandan kendisiyle birlikte birçok insanın genç yaşta manipüle edildiğini öne sürdü.

Bu süreçte 17 ay hapis yattığını belirten Müge Ö., Adnan Oktar'ın insanların algılarıyla oyndığını ve onları robot haline getiren biri olduğunu belirtti.

"Bu lüks hayatı bizi sömürerek yaşadı"

Müge Ö., "Bir dakika bile çalışıp helal para kazanmamıştır. Ben 30 sene önce girdim. Hepimiz çok tahsilli insanlarız. Hepimizin bu özelliklerini aldı. Araştırın, Ankara'da varoş bir yerden çıkmadı. Hiçbir özelliği olmayan, narsist bir insandır. Bu, bizim becerimizi kullandı. Erkekleri işlere yolladı, kimini Çin'e, kimini Amerika'ya yolladı, paralarını aldı. Onlarca sene bu lüks hayatı bizi sömürerek yaşadı. Güzellikleri, zaafları kullandı. Bize Kur'an ile yaklaştı. Yavaş yavaş emir felsefesini bize enjekte etti. Şu an kendi kişiliğimi yeni kazandım. Arkada dinleyen insanlar, kendilerine ne dikte ediliyorsa onu yapıyorlar. Yüzde 51 Adnan Oktar suçluysa yüzde 49 yöneticileri suçlu." dedi.

"Ben artık hayatımı bitirdim 52 yaşındayım"

Sanık, "Kadın avukat, bana 'Sevgilim seni çok seviyorum.' diye niye mesaj yollasın? Özellikle erkeklerin nasıl bir hayat yaşadığını öğrenince kan beynime sıçradı. Vicdanları körelmiş insanlar. Ben artık hayatımı bitirdim. 52 yaşındayım. Müşteki kızlar var. Ellerini taşlarının altına soktular, onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Gel buraya diyordu, dövüyordu"

Oktar'dan "Münafık paylaşımı yapın!" emrinin geldiğini kaydeden sanık Müge Ö, kendisinin de bu paylaşımı yaptığını anlattı ve şunları ekledi:

"30 yıl boyunca dayak yedim. Burada oturduğu gibi oturuyordu. 'Gel buraya' diyordu, dövüyordu. Baskıdan, sindirilmeden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İstediklerini yapsınlar, benim bir Allah'a verecek canım var." şeklinde konuştu.

"Dizlerine kadar fıtık var"

Sanık Müge Ö, "Bu insanlar, Adnan Oktar gibi bir insanı neden sevsinler? 70 yaşında bir adam. Dizlerine kadar fıtık var. Onun tek derdi benim fıtığım görüldü mü?" ifadelerini kullandı.

"Yıkılan evde kaç insan eziyet gördü"

Genç kadın, "Ben süpermarketleri reklamlarda görüyordum. 4 duvar arasında çeviri yapıyordum. Ben İstanbul'u bilmem. Televizyon dizilerini drone ile çekiyorlar ya onlardan görüyordum. Ben Paris-Londra metrolarını avucumun içi gibi bilirdim. İstanbul metrosuna 2 sene önce binebildim ancak. İlk yıllar ne zaman dışarı çıkacağın belli değildi. Orası dehşet eviydi, yıkılan evde kaç insan eziyet gördü, kaşları kazıtıldı, saçları kesildi. Ailemizden çevremizden, arkadaşlarımızdan izole ettiler."

"4 ay sonra mehdi gelecek"

Şu an verdiği bilgilerin bir kazanç olduğunu belirterek, "Bundan sonra böyle örgütler kurulmasın, insanların evlatları heba olmasın. Ben intihar etmeyi çok düşündüm. Hem sevmiyorsunuz hem de kalmak zorundasınız çünkü mehdi inancı var. Oradan giderseniz cehenneme gidersiniz, buna inanıyorsunuz. Bu insanın şöyle bir manipüle yöntemi var: Haber yolluyordu, '3 ay var, çıkacağız, 4 ay sonra mehdi gelecek.' şeklinde." diye konuştu.

"Netflix'e 12-13 sezon dizi olur"

AA'nın aktarımına göre; sanık Müge Ö, "Adnan Oktar'ın attığı dayakları 'nefis telkini' olarak algıladım ve bu duruma 'Normal değil' diyemedim. Kamera çekseydi Netflix'e 12-13 sezon dizi olur." dedi.