Afrika'yı kasırga vurdu: Kaybolan 537 kişi ölü ilan edildi Malavi'de etkili olan Freddy Kasırgası'nda kayıp olan 537 kişinin ölü ilan edileceği ve kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağı açıklandı.

İHA

Türkiye'nin yanı sıra dünyada da felaketler büyük kayıplara sebep olmaya devam ediyor.

Freddy Kasırgası, ilk olarak 21 Şubat’ta Madagaskar’ı, 3 gün sonra Mozambik’i vurdu.

Her iki ülkede de binlerce kişi yerinden oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yapılan açıklamada, 32 gündür Hint Okyanusu üzerinde olan fırtınanın kayıtlara geçen en uzun süreli fırtına olabileceğini ifade etti.

Biriktirdiği güç ve Hint Okyanusu boyunca katettiği 8 bin kilometrelik yol ile rekor kırmış durumda olan Freddy, geçtiğimiz şubat ayı başlarında Avustralya kıyılarında ortaya çıkmış, Mauritius ve La Reunion'u etkisi altına almasının ardından Madagaskar ve ardından Mozambik'i vurmuştu.

600'den fazla kişi öldü

Afrika'nın doğusunda yer alan Malavi'de etkili olan Freddy Kasırga'sında 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Kasırgadan en çok etkilenen Malavi’de binlerce kişi evsiz kalırken, 345 binden fazla kişi kasırgadan etkilendi.

"Kayıp yaklaşık 537 kişi var"

Malavi Ulusal Afet İdaresi Başkanı Charles Kalemba, bölgede 17 gündür devam eden arama-kurtarma çalışmalarının sonlandırılacağını söyleyerek "Hala kayıp yaklaşık 537 kişi var. Kaybolmalarının üzerinden 17 gün geçtiği düşünülürse, hayatta olma ihtimalleri zayıf. Kayıp 537 kişi ölü ilan edilecek." dedi.