Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü güvercin kavgasında 3 kişi tutuklandı

Güvercin uçurma nedeniyle çıkan tartışmada 1 kişinin ölmesi, 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 şahıs tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Mehmet Çavuş Mahallesi'nde, 29 Mart günü saat 13.00 sıralarında güvercin besleyen kişiler arasında güvercin uçurma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Tolga Kaçar, tüfekle rastgele ateş açtı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Tolga Kaçar'ın ağabeyi Cemal Kaçar ile İmdat Gezer, kardeşi Hamza Gezer, Sevim Adıgüzel ve Mertcan Zurnacı yaralandı.

YARALILAR TABURCU EDİLDİ

Durumu ağır olan İmdat Gezer, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise tedavi sonrası taburcu edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Tolga Kaçar ve aynı olayda yaralanan ağabeyi Cemal Kaçar ile babaları İzzet Kaçar gözaltına alındı. Dinar Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, dün gece adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren baba ve oğulları, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Dinar T Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.





