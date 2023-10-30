Afyonkarahisar'da 29 Ekim kutlamalarında bir öğrenci gösteriden ayrı tutuldu İlkokul öğrencilerinin hazırladığı gösteride dikkat eksikliği olduğu gerekçesi ile bir öğrencinin gösteri grubundan çıkarılıp köşede ayrı tutulduğu görüldü. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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İHA

Dün yurt genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Okullarda da öğrenciler tarafından takdir toplayan gösteriler düzenlendi.

Ancak Afyonkarahisar’da yaşanan bir olay tepki çekti.

4. sınıf öğrencilerinden gösteri

Olay, kent merkezindeki Atatürk İlkokulu'nda yaşandı. 4/İ sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan gösteride sınıf öğretmeni Ş.Ş., 24 kişilik sınıfına etkinlik yaptırdı.

Çocuklar, üzerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının oldukları tişörtler ile sahneye çıktı.

Disleksi öğrencisini gruptan ayırdı

Gösterinin başlayacağı anda sınıf öğretmeni büyük bir skandala imza attı.

Ş.Ş., dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp, merdiven girişindeki kısma götürdü.

Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf gösterisini sundu. Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T. ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Öğretmenden ilginç tepki

Küçük çocuğun annesi A.T., durumu fark edince gösteri sırasında koşarak öğretmenin yanına gittiği ve durumun neden böyle olduğunu sordu.

Anne, ‘İlgisiz anne ve babanın çocuğu, sizin çocuğunuz disleksi’ diyerek ummadığı bir cevap aldığını söyledi.

Bunun üzerine anne A.T., konuyla ilgili okul yönetimi ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de şikayetçi olacağını ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi ise olayın kendilerine intikal ettiğini, okul müdürü ile görüştüklerini ve olay ile ilgili inceleme başlattıklarını ifade etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)