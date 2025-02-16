Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü

İHA

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi çıkışındaki akaryakıt istasyonunda yerde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yerde yatan ve silahla vurulduğu tespit edilen şahıs, ambulansta Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsminin Ömer Çetinkaya olduğu tespit edilen şahıs, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde A.A. isimli şahıs ve yanındaki 2 kişinin Çetinkaya ile tartıştığı, şahısların daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi.

OLAY YERİNDEN ARAÇLA KAÇTILAR

Şahısların daha sonra olay yerine tekrar geri geldiği ve Çetinkaya'nın şahısların aracına ateş açtığı iddia edildi.

Bunun üzerine araçtan inen A.A.'nın belinden çıkardığı tabanca ile Çetinkaya'ya 3 el ateş ederek yanındaki şahıslarla plakası bilinmeyen bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.