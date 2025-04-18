Afyonkarahisar'da aranan şahıs yakalandı

İHA
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan incelemelerde G.Y., isimli şahsın 'kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
YAKALANDI, GÖZALTINA ALINDI
Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezine bağlı Salar beldesinde yakalanarak gözaltına aldı.
Şahıs, işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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