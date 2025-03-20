Afyonkarahisar'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

AA
Afyonkarahisar'da korkutan olay...
Şuhut ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 27 yaşındaki H.U, Ortapınar köyündeki evinde uyuyan 52 yaşındaki babası Ö.U'yu bıçakladı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ö.U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
MORGA KALDIRILDI
Ö.U'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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