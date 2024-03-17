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Afyonkarahisar'da bir şahsın bavulundan 11 bin 200 adet uyuşturucu hap çıktı

Afyonkarahisar'da bir şahsın bavulundan 11 bin 200 adet uyuşturucu hap çıktı Aldıkları ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tran garı içerisinde durdurdukları şahsın bavulunda 11 bin 200 adet ele geçirilirken bavul sahibi ekipler tarafından gözaltına alındı.