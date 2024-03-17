Afyonkarahisar'da bir şahsın bavulundan 11 bin 200 adet uyuşturucu hap çıktı

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Tespit edilen zehir tacirleri tek tek yakalanarak uyuşturucu dağıtımı engelleniyor.
Bu kez operasyonun adresi Afyonkarahisar oldu.
Ekipler harekete geçti
Son olarak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir’den kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde bilgi aldı.
Gözaltına alındı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler tren garı içerisinde R.Y., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
11 bin 200 adet uyuşturucu madde ele geçirildi
Ardından şahsın bavulunda arama yapan ekipler 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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