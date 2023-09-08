Afyonkarahisar'da cinayet anları güvenlik kamerasında Husumetli olduğu dayıları İbrahim ve Kadir Kazak'a pompalı tüfekle ateş eden E.Z., isimli şahsın o anları, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kadir Kazak olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Kazak ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Afyonkarahisar Merkez Erenler Mahallesi’nde yaşayan E.Z. isimli bir şahıs, husumetli olduğu dayıları İbrahim ve Kadir Kazak'la karşılaştı.

Şahısların karşılaşması sırasında tartışma yaşanırken, tartışmanın büyümesi üzerine E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği Kadir Kazak sol omuz, İbrahim Kazak ise karnının sol tarafı ve sol elinden vuruldu. İbrahim Kazak’ın olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Kadir Kazak, ambulansla hastaneye götürüldü.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olayın üzerinden iki gün geçerken, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde; E.S., elindeki tüfekle dayısına ateş edeceği esnada yere düşüyor.

Etrafındaki kalabalık onu engellemek istese de başarılı olamadığı görülüyor. Yerden kalkan E.S.’nin önüne diğer dayısı İbrahim Kazak geliyor ama o esnada tüfek bir anda ateş alıyor ve İbrahim Kazak boynundan vurulup olduğu yere yığılıyor.

Olay sonrasında iki yaralının yerde yattığı ve E.S.’nin yanlarından yürüyüp olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)