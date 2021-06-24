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    Afyonkarahisar'da defineci baskını: 7 gözaltı

    Polisin kaçak kazı yapılan bir eve yaptığı baskında 7 şüpheli gözaltına alınırken, ekipler define avcılarının açtıkları çukurda tarihi yer altı şehri ile karşılaştı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 15:36
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    Afyonkarahisar'da defineci baskını: 7 gözaltı

    Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde kaçak kazı yapıldığı yönünde bilgi alması üzerine harekete geçti.

    7 GÖZALTI

    Adrese giden ekipler baskın yaptıkları evde büyük bir çukur ve kazı ekipmanları olduğunu fark etti. Baskında M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı.

    Afyonkarahisar'da defineciler bilinmeyen yer altı şehrini ortaya çıkardı VİDEO

    Afyonkarahisar da defineci baskını: 7 gözaltı #1

    KAÇAK KAZI BASKINI, TARİHİ ORTAYA ÇIKARDI

    Define avcıları, kaçak da olsa bilinmeyen bir yer altı şehrini açığa çıkardı.

    Üç metre genişliğinde açılan çukurdan içeri giren polis, tünelin içerisinde sütunların bulunduğunu, içerisinde çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objelerin bulunduğunu tespit etti.

    Ekipler yaptıkları ilk incelemede, bulunan yerin tarihi yer altı şehri olduğunu belirledi.

    Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, operasyon sonrası polis girdiği yer altı şehrini cep telefonu kamerası ile de kayıt altına aldı.

    Afyonkarahisar da defineci baskını: 7 gözaltı #2

    Afyonkarahisar da defineci baskını: 7 gözaltı #3

    Afyonkarahisar da defineci baskını: 7 gözaltı #4

    Afyonkarahisar da defineci baskını: 7 gözaltı #5

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