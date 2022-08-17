Afyonkarahisar'da eşi ve 1 kişiyi öldürüp 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptı

Afyonkarahisar'da eşi ve 1 kişiyi öldürüp 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptı

Mehmet Ali Uyanık, eşiyle birlikte kahvenin önünden geçerken tartıştığı İbrahim D.'yi öldürüp Adil D.'yi ağır yaraladı. Şüpheli, daha sonra eşini de öldürdü ve "İntikam benim işim" paylaşımını yaptı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı'da Mehmet Ali Uyanık, dehşet saçtı.

Uyanık, 37 yaşındaki eşi Sibel Uyanık ile Kapalı Çarşı'da yürürken bir kahvenin önünde oturan 27 yaşındaki İbrahim D. ve 55 yaşındaki babası Adil D. ile tartışmaya başladı.

Tartışma sürerken Sibel Uyanık, bir işyerinin önünde beklemeye başladı.

Vurulan kadın öldü

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba ve oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti.

Sibel Uyanık, kocasının elindeki tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir iş yerine sığınmaya çalıştı.

Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Oğul ölürken babanın durumu kritik

Ağır yaralı olduğu belirlenen baba ve oğul ise hastaneye kaldırıldı. İbrahim D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Adil D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli yakalandı

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.

"İntikam benim işim"

Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden "İntikam benim işim" paylaşımı yaptığı görüldü.

DHA'nın haberi göre; olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.













