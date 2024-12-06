Afyonkarahisar'da FETÖ’ye üye olmaktan aranan şahsı JASAT yakaladı
İHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

ADRESİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde R.K., isimli şahsın FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Şahsın peşine düşen JASAT ekipleri şüpheliyi Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor