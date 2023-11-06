Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı

İHA
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Karakuyu köyü yakınlarında M.K. (36) idaresindeki otomobil, Y.N.Y'nin kullandığı (74) otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan araçlardan birisi şarampole girerek
4'ü çocuk 8 yaralı
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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