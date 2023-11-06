Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı
İHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Karakuyu köyü yakınlarında M.K. (36) idaresindeki otomobil, Y.N.Y'nin kullandığı (74) otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan araçlardan birisi şarampole girerek

4'ü çocuk 8 yaralı

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)