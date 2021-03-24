- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Afyonkarahisar'da işçi taşıyan otobüs devrildi
Afyonkarahisar'da işçi taşıyan otobüs devrildi
- İHA
- 24.03.2021 - 11:43
- Güncelleme : 24.03.2021 - 11:52
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından buz pistine dönen yollar kazalara davetiye çıkardı.
Kadayıfçıoğlu kavşağında, bir firmaya ait çalışanları taşıyan Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasındaki refüje devrildi.
10 YARALI
Kazanın ardından polis ve 112 Acil Servisine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yol güvenliğini alarak yaralılara müdahale etti. Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, servis otobüsünün devrilmesi sırasında yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.