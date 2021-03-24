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    Afyonkarahisar'da işçi taşıyan otobüs devrildi

    Buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu sürücü ile 9 işçi yaralandı.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 11:52
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    Afyonkarahisar'da işçi taşıyan otobüs devrildi

    Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışının ardından buz pistine dönen yollar kazalara davetiye çıkardı.

    Kadayıfçıoğlu kavşağında, bir firmaya ait çalışanları taşıyan Ahmet Toktaş idaresindeki 03 S 0193 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol ortasındaki refüje devrildi.

    10 YARALI

    Kazanın ardından polis ve 112 Acil Servisine haber verildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yol güvenliğini alarak yaralılara müdahale etti. Kazada, sürücü ile araçtaki 9 yolcu yaralandı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Öte yandan, servis otobüsünün devrilmesi sırasında yolda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile otomobilin de bariyerlere çarpması sonucu maddi hasar oluştu.

    Afyonkarahisar da işçi taşıyan otobüs devrildi #1

    Afyonkarahisar da işçi taşıyan otobüs devrildi #2

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