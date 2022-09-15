Kadın kıyafeti giyen bir erkek şahıs, sokakta bulunan motosikleti sürükleyerek çaldı. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kamerada.

Afyonkarahisar'da, görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.

Bolvadin ilçesinde sabah saatlerinde motosiklet hırsızlığı nedeniyle polis ekiplerine ihbar yapıldı.

Güvenlik kameraları incelendi

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine gelerek bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Yapılan incelemelerde, kadın kıyafetli bir şahsın, söz konusu mahallede bir süre dolaştığı ardından gözüne kestirdiği motosikleti sürükleyerek götürdüğü görüldü.

Afyonkarahisar'da kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada VİDEO



Erkek hırsız kadın kıyafeti giydi

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şahsın S.C.K. isimli erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi.

Kısa süre sonra ekiplerce yaklanan şüpheli, gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.C.K., cezaevine gönderildi.

DHA'nın aktarımına göre; motosiklet ise sahibine teslim edildi.

























