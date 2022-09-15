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- Afyonkarahisar'da kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada
Afyonkarahisar'da kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada
- 15.09.2022 - 17:42
- Güncelleme : 15.09.2022 - 17:56
Afyonkarahisar'da, görenleri şaşkına çeviren bir hırsızlık olayı yaşandı.
Bolvadin ilçesinde sabah saatlerinde motosiklet hırsızlığı nedeniyle polis ekiplerine ihbar yapıldı.
Güvenlik kameraları incelendi
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, olay yerine gelerek bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan incelemelerde, kadın kıyafetli bir şahsın, söz konusu mahallede bir süre dolaştığı ardından gözüne kestirdiği motosikleti sürükleyerek götürdüğü görüldü.
Afyonkarahisar'da kadın kıyafeti giyen erkek hırsız kamerada VİDEO
Erkek hırsız kadın kıyafeti giydi
Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şahsın S.C.K. isimli erkek olduğunu ve tanınmamak için kadın kıyafeti giydiğini belirledi.
Kısa süre sonra ekiplerce yaklanan şüpheli, gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.C.K., cezaevine gönderildi.
DHA'nın aktarımına göre; motosiklet ise sahibine teslim edildi.