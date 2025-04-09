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İHA

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ş.K. idaresindeki yabancı plakalı araç, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarlaya girdi.

BİR ÇOCUK OLAYIN ETKİSİYLE ŞOKA GİRDİ

Kaza sonrası sürücü ile birlikte A.S.Ö., Ü.O, M.M.O ve A.S.Ö. yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi çevreden geçen diğer sürücüler yaparken yaralanan çocuklardan birisinin, olayın etkisi ile kısa süreliğine şoka girdiği ve konuşamadığı gözlendi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın hemen ardından vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda yaralanan şahıslar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.