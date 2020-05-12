Afyonkarahisar'da köprüden uçan araç yandı: 1 ölü

En Son Haber

Köprünün korkuluklarını aşarak araçtan fırlayan sürücü Nurdoğan Karapınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bulunan Eber Köprüsü'nde, Nurdoğan Karapınar'ın kullandığı 03 ABR 568 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarını aşarak yaklaşık 5 metreden düştü.

Sürücü Nurdoğan Karapınar araçtan dışarı fırlarken, araç ise alev alarak yanmaya başladı.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yanan araç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücü Karapınar'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Karapınar'ın cenazesi Çay Devlet Hastanesi morguna konuldu.