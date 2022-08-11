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    Afyonkarahisar’da, motoru arızalanan eğitim uçağı çiftliğe indi

    Motor arızası nedeniyle veterinerlik fakültesinin çiftliğine zorunlu iniş yapan uçağın enkazı görüntülendi. Uçaktaki 2 pilotun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
    • 11.08.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 09:34
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    Afyonkarahisar’da, motoru arızalanan eğitim uçağı çiftliğe indi

    Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı’na ait 2 kişilik eğitim uçağı, dün akşam saatlerinde, kalktıktan kısa bir süre sonra motor arızası nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Çiftliği’ne zorunlu iniş yaptı.

    Hafif yaralanan Ü.P.K. (27) adlı kadın pilot ile Y.E.B. (19) adlı pilot hastaneye kaldırıldı.

    “Pilotlarımızın sağlık durumları iyi”

    İHA’nın haberine göre; Afyonkarahisar Valiliği açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    “Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup, ayakta tedavileri sürdürülmektedir.”

    Afyonkarahisar’da, motoru arızalanan eğitim uçağı çiftliğe indi VİDEO

    Uçağın enkazı görüntülendi

    Günün ilk ışıkları ile birlikte uçak, zorunlu iniş yaptığı alanda görüntülendi. Uçağın yarısının çiftlikte bulunan manda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sulandığı kanalda olduğu, kuyruk kısmının ise havada olduğu görüldü. Jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan bölgede uçağın enkazının, günün ilerleyen saatlerinden kaldırılması bekleniyor.

    Afyonkarahisar’da, motoru arızalanan eğitim uçağı çiftliğe indi #1


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