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- Afyonkarahisar'da nişanlısını para karşılığı ilişkiye zorlayan şüpheli yakalandı
Afyonkarahisar'da nişanlısını para karşılığı ilişkiye zorlayan şüpheli yakalandı
- İHA
- 25.11.2021 - 11:58
Twitter’da bir hesap üzerinden sürekli pornografik fotoğraflar yayınlandığını tespit eden Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Şahıslar ile sosyal medya üzerinden müşteri gibi irtibata geçen polis ardından şüpheliler ile 700 TL’ye birliktelik konusunda anlaştı.
KADIN VE NİŞANLISI GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin daveti üzerine Erenler mahallesindeki eve giden ekipler eve girdiklerinde Veli G. (26) ve Huri F. ( 22) isimli şahısları gözaltına aldı.
PARA KARŞILIĞI İLİŞİYE ZORLADI
Operasyonun ardından gözaltına alınarak emniyete götürülen Veli G. ifadesinde Huri G.’nin nişanlısı olduğunu ve swinger (eş değiştirme) yöntemi ile cinsel birliktelik amaçlı bahse konu hesabı oluşturduklarını, paylaşımlarını kendilerinin yaptığını kabul etti.
İKİSİ DE SERBEST BIRAKILDI
İfadeleri alınan şüpheliler ardından serbest bırakılırken, polis ekipleri söz konusu evin mühürlenmesi içinse Fuhuşla Mücadele Komisyonu ile irtibata geçti.