Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürekleri burkan bir olay yaşandı.
100. yıl yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, Atatürk İlkokulu öğrencileri de gösteriler hazırladı.
Kutlamalar sırasında 4-i sınıfı, öğretmen Ş.Ş.'nin öncülüğünde üzerlerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının yer aldığı tişörtlerle sahneye çıktı.
Öğrenciyi gruptan ayırdı
Gösterinin başlayacağı anda sınıf öğretmeni Ş.Ş., dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp, merdiven girişindeki kısma götürdü.
Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf, gösterisini sundu.
Provalarda da benzer görüntü ortaya çıktı
Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T. ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla arkadaşlarını izlemekle yetindi.
Öğretmen Ş.Ş.’nin aynı davranışı, sadece gösteri sırasında değil provalarda da yaptığı öğrenildi.
Sınıfta arkadaşlarını izledi
Kendi sosyal medya hesabından prova görüntülerini paylaşan öğretmen Ş.Ş.’ye o anda diğer velilerden tebrik gelmesi ise bir başka düşündürücü konu oldu.
Görüntülerde, M.E.T.’nin sırada oturduğu ve durgun bakışlarla dans eden arkadaşlarını izlediği görülüyor.
Öte yandan, konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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