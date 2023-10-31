Afyonkarahisar'da okul gösterisinde dışlanan çocuğun provalarda da ayrı tutulduğu görüldü İlkokul gösterisinde dikkat eksikliği olduğu gerekçesiyle sınıftan ayrı tutulan çocuğun, provalar sırasında da dışlanması tepkileri bir kez daha yükseltti. Milli Eğitim Müdürlüğü konu ile ilgili inceleme başlattı.

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İHA

Afyonkarahisar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yürekleri burkan bir olay yaşandı.

100. yıl yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken, Atatürk İlkokulu öğrencileri de gösteriler hazırladı.

Kutlamalar sırasında 4-i sınıfı, öğretmen Ş.Ş.'nin öncülüğünde üzerlerinde Atatürk fotoğrafı ve Türk bayraklarının yer aldığı tişörtlerle sahneye çıktı.

Öğrenciyi gruptan ayırdı

Gösterinin başlayacağı anda sınıf öğretmeni Ş.Ş., dikkat eksikliği (disleksi) olduğu ve hareketleri yapamadığını öne sürdüğü M.E.T.’yi gruptan ayırıp, merdiven girişindeki kısma götürdü.

Daha sonra çalan müzik eşliğinde sınıf, gösterisini sundu.

Provalarda da benzer görüntü ortaya çıktı

Bu sırada adeta ötekileştirilerek sınıftan ayrılan M.E.T. ise ellerini önüne bağlayıp, üzgün bakışlarla arkadaşlarını izlemekle yetindi.

Öğretmen Ş.Ş.’nin aynı davranışı, sadece gösteri sırasında değil provalarda da yaptığı öğrenildi.

Sınıfta arkadaşlarını izledi

Kendi sosyal medya hesabından prova görüntülerini paylaşan öğretmen Ş.Ş.’ye o anda diğer velilerden tebrik gelmesi ise bir başka düşündürücü konu oldu.

Görüntülerde, M.E.T.’nin sırada oturduğu ve durgun bakışlarla dans eden arkadaşlarını izlediği görülüyor.

Öte yandan, konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)