Afyonkarahisar'da ölümlü trafik kazası

AA
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki R.K., akşam saatlerinde Muratkoru köyü yakınlarında seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.
2 YARALI
Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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