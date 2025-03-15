Afyonkarahisar'da ölümlü trafik kazası
AA

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki R.K., akşam saatlerinde Muratkoru köyü yakınlarında seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi.

2 YARALI

Kazada, sürücü ile otomobildeki C.K, (71) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir