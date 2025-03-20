Afyonkarahisar'da otobüs şarampole devrildi

AA
Afyonkarahisar'da korkunç bir kaza meydana geldi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Kılıçarslan beldesi mevkiinde, yolcu otobüsü şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 25 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan S.K. (30) olay yerinde yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü M.A.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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