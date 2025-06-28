Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 1 ölü 3 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, O.A. (24) yönetimindeki 34 HYZ 063 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada sürücüyle birlikte araçtaki İ.A, K.A. ve R.A. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan İ.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.