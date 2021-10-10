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    Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı

    Sandıklı ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışmasıyla 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
    • AA
    • 10.10.2021 - 10:33
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 12:07
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    Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı

    Afyonkarahisar-Antalya karayolu Karadirek köyü yakınlarında, Hicret Nevhide Çöl idaresindeki 03 DH 290 plakalı otomobille Habip Karagöz'ün kullandığı 03 AT 894 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan kamyonet çarpıştı.

    3 ÖLÜ, 1 YARALI

    Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Naci Güzel yaşamını yitirdi, Nusret Güzel yaralandı. Kamyonetten düşen büyükbaş hayvan telef oldu.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı Nusret Güzel, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

    Afyonkarahisar'da otomobil ile kamyonet çarpıştı ViDEO

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #1

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #2

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #3

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #4

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #5

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #6

    Afyonkarahisar da otomobil ile kamyonet çarpıştı #7

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