Afyonkarahisar'da otomobil ile tankerin çarpıştığı kazada 10 aylık bebek can verdi

İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çıkışında M.Y. (27) idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak A.A.'nın (61) kullandığı tankerle çarpıştı.
Kazada sürücü ile otomobildeki Ş.Y. (26) ile 10 aylık H.E.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 10 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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