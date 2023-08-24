Afyonkarahisar'da patlama: Mahalleli korkudan sokağa döküldü Afyonkarahisar'da 4 katlı binanın giriş katında patlama yaşandı. Kulakları sağır eden ve çevredeki binalarda deprem etkisi yapan patlamada 1 kişi yaralandı.

İHA

Afyonkarahisar merkez Yarenler Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi.

Kulakları sağır eden ve çevredeki binalarda deprem etkisi oluşturan patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler patlamada evin içerisinde bulunan G.P.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Ardından eve giren ekipler duvarların yıkıldığı patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı.

İlk verilere göre patlamanın doğalgaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı bir çalışma gerçekleştirildi.

Komşular deprem olduğunu düşünüp sokağa çıktı

Amatör kameralar ile çekilen görüntülerde dairenin oda duvarlarının yıkılması ve birçok pencere camının dağılması ise yaşanan patlamanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayda kafes içerisinde bulunan 3 muhabbet kuşu ise zarar görmedi.

Patlamanın yaşandığı dairenin yanındaki binalarda oturanlar ise çok şiddetli bir ses duyduklarını ve deprem olduğunu düşünerek dışarı çıktıklarını açıkladı.