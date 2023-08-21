Afyonkarahisar'da silahla havaya ateş açan düğün magandalarının kurbanı 12 yaşındaki çocuk oldu Düğün magandalarının açtığı ateş sonucu tek yorgun mermi ile hem kafasından, hem de yüzünden yaralanan çocuk salıncakta sallanırken kanlar içerisinde kaldı.

İHA

Düğün magandalarının silahından çıkan yorgun mermiler onlarca can alırken onlarca vatandaşı da yaraladı.

Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde yeni bir olay yaşandı.

Mehmet Ali Birsen, karısı ve iki çocuğuyla birlikte hobi bahçelerine gitti.

Baba bahçeyle ilgilenirken 12 yaşındaki oğlu B.B., ise bahçe salıncağında eğlenmeye başladığı sırada çevrede yapılan düğünlerden birinde havaya ateş açıldı.

Küçük çocuk kanlar içinde kaldı

Silah sesini duyduktan kısa bir süre sonra ise salıncakta oturan B.B., çığlık atarak yere düştü.

Birsen ailesi çocuklarının yanına koşup yüzüne baktıklarında kanı görünce adeta büyük bir şok yaşadı.

Kafası ve yüzünden vuruldu

Aile üyeleri küçük çocuğu apar topar yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan muayenede B.B.,’nin kafası ve yüzünden vurulduğu tespit edildi.

Olay sonrası aile üyeleri polise giderek şikayetçi oldu.

Şüpheli aranıyor

İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelen polis ekipleri B.B.’nin yaralanmasına neden olan mermiyi hobi bahçesinde buldu.

Polis ekipleri ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler silahı ateşleye şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

"Sol tarafından ciddi bir şekilde kan geldiğini gördüm"

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Mehmet Ali Birsen, oğlunu kanlar içinde gördüğünde çok korktuklarını kaydederek, şunları söyledi:

Hafta sonu Pazar günü ayın 13’ünde hobi bahçesinde iken beş el bir silah sesi duyduk yakınlardaki düğün ya da asker eğlencesinden. Birkaç saniye sonra yanımıza mermi düştü.



Büyük bir telaş içerisine baktığımız da oğlum ‘canım yanıyor’ diyordu. Işık tuttuğumda ise sol tarafından ciddi bir şekilde kan geldiğini gördüm. İlk müdahalesini yapıp yakındaki bir hastaneye gittik.



Çok şükür gözünde, beyninde bir şey yok. Evet biz ucuz kurtardık, ama çok tehlikeli bir durum. Çok şükür ki şu an bizde bir şey yok.



Birilerinin eğlencesi bizim matemimiz olabilirdi. O yüzden düğünlerde eğlencelerde bu tip olayların yaşanmaması için silah atmadan eğlence yapmayı ben insanlara tavsiye ediyorum.

"Yan baya acıdı sonra baya endişelendim"

Salıncakta oturup eğlenirken bir anda acı ve kanlar içinde kalan B.B., ise olayın üstünden 1 hafta geçmesine rağmen halen yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Olayda çok korktuğunu ifade den B.B., düğün yapanlara çağrıda da bulunarak şunları söyledi: