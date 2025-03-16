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Afyonkarahisar'da suçlu çift iki aylık takip sonrası yakalandı

Afyonkarahisar'da suçlu çift iki aylık takip sonrası yakalandı Afyonkarahisar'da çok sayıda suçtan aranan çift, polisin yaklaşık 2 ay süren takibi sonrası yapılan başarılı operasyon ile yakalandı.