İHA
Afyonkarahisar'da Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
İncelemelerde 27 yaşındaki C.K. isimli şahsın hırsızlık, taksirli öldürme, kasten yaralama, basit yaralama, büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasıyla, karısı G.D. isimli kadının ise 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi.
YAKALANDILAR
Ekipler şahısların ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman ilçe merkezine geldiklerini belirledi.
Yaklaşık 2 ay boyunca takip edilen şahıslar ardından düzenlenen operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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