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    Afyonkarahisar’da tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü

    Anız yangınını söndürmeye çalışırken düşen ve kıyafetleri tutuşan 88 yaşındaki köylü, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 14.07.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 14.07.2021 - 14:38
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    Afyonkarahisar’da tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü

    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Ürküt köyü yakınlarındaki bir tarladan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek olay yerine gitti.

    Yaptıkları incelemede tarla sahibi Hüseyin Öksüz'ü (88) yerde hareketsiz yatarken bulan köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YANGINI SÖNDÜRMEK İSTERKEN CAN VERDİ

    Gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Hüseyin Öksüz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Jandarma ve savcılık incelemesi sonucunda Hüseyin Öksüz'ün, tarlada çıkan anız yangınını söndürmek isterken çukura düştüğü ve kıyafetlerinin tutuşmasıyla öldüğü belirlendi.

    Afyonkarahisar’da tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü #1

    "YANDIĞINI FARK ETTİK"

    İnceleme sonrası Hüseyin Öksüz'ün cansız bedeni morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Köy halkından Mehmet Manav, "Tarladan geçerken yangını gördük, müdahale için indiğimizde Hüseyin Öksüz'ün yandığını fark ettik. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdik. Kendimiz de söndürmeye çalıştık." dedi.

    Afyonkarahisar’da tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü #2

    DAMADI FETÖ FİRARİSİ

    Öte yandan Hüseyin Öksüz'ün, FETÖ/PDY firarisi eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın kayınpederi olduğu öğrenildi.

    Firari Şerif Ali Tekalan, 2017 yılında Sandıklı Belediyesi meclis kararıyla hemşehrilikten çıkarıldı.

    Afyonkarahisar’da tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü #3

    Afyonkarahisar’da tarlasındaki yangını söndürmek isterken öldü #4

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