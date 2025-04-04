İHA
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde H.H.G. idaresindeki domates yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Damlalı mevkiinde R.D.'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpma sonucu kontrolden çıkan tır, bariyerleri aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikteki köprüden tren yoluna devrildi.
TREN SEFERLERİ 3 SAAT AKSAMA YAŞADI
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan tır şoförü H.H.G., ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada tonlarca domates çevreye dağılırken tren seferleri yaklaşık 3 saat aksadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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