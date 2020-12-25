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    Afyonkarahisar'da trafoyu çalıp hurdacıya satan hırsız yakalandı

    Elektrik akımına bağlı trafoyu çalan şüpheli ve satın alan hurdacı polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 17:12
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    Afyonkarahisar'da trafoyu çalıp hurdacıya satan hırsız yakalandı

    Afyonkarahisar'ın Beyyazı ilçesinde arazide kamuya ait elektrik akımı bağlı trafonun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

    İnceleme sonrası E.K., isimli şahsa ulaşarak trafoyu çaldığı ve kendisine ait araçla taşıyarak hurda malzemeler alan Ş.Ş., isimli şahsa sattığını belirleyen ekipler sonrasında düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.

    2 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

    Mahkemeye sevk edilen şahıslardan E.K. tutuklanırken, Ş.Ş. hakkında ise işlem yapıldı.

    Öte yanda, çalınan trafoda kamu görevlilerine teslim edilirken, şahsın elektrik akımına bağlı trafoyu nasıl çaldığı ise belirsizliğini koruyor.

    Afyonkarahisar da trafoyu çalıp hurdacıya satan hırsız yakalandı #1

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